«В первое время было больнее»: Степанова о чувстве несправедливости, желании зарекомендовать себя и медиаактивности

Как будет развиваться ситуация с возвращением российских лыжников на международную арену, неясно, однако предстоящий сезон не стоит считать необычным — внутренние старты способны помочь решить локальные задачи. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка Вероника Степанова. По её словам, чувство несправедливости в связи с временным отстранением уже не так ранит. 21-летняя спортсменка также заявила, что уже не вспоминает о триумфе в эстафете на Играх в Пекине.

Вероника Степанова — одна из немногих российских спортсменов, которые всерьёз озаботились развитием личного бренда. Олимпийская чемпионка ведёт собственный Telegram-канал и считает, что аналогичным образом стоит поступать всем атлетам для привлечения внимания болельщиков и популяризации видов спорта, которыми они занимаются.

Медиаактивность 21-летней лыжницы в своё время вызвала вопросы у главного тренера сборной России Елены Вяльбе. Она выражала опасения, что у девушки может развиться звёздная болезнь. Однако сама Вероника неоднократно подчёркивала, что ведение соцсетей — это часть её работы как спортсмена.

28 сентября лыжница выступила на стратегической панели «Трансформация медиаландшафта» в рамках форума «Россия — спортивная держава», где ещё раз объяснила свой подход.

«На соревнования люди должны приходить как на шоу, на рок-концерт. На противостояние Натальи Непряевой и Вероники Степановой, например. В UFC очень правильный процесс подогрева. И я считаю, что во всех видах спорта так должно быть. И я всех ребят убеждаю, уговариваю даже вести соцсети и развивать личные бренды», — заявила Степанова.

После выступления спортсменка ответила на вопросы RT.

— Почему решили принять участие в мероприятии и конкретно в этой сессии?

— Я очень надеюсь, что нужна форуму, и хочу изложить свои мысли здесь офлайн, пообщаться со всеми. Надеюсь, мы вынесем какие-то интересные идеи и, может быть, что-то воплотим в жизнь.

— В своём выступлении вы похвалили UFC за подход к «разогреву» перед соревнованиями. Как считаете, в нашей стране в обозримом будущем удастся реализовать что-то подобное в различных видах спорта? И готовы ли к этому сами атлеты?

— Сложный вопрос, даже не знаю, как на него ответить. Не могу давать такие прогнозы и говорить за других спортсменов. Скорее всего, нам нужно дождаться следующего поколения, которое сейчас подрастает. Эти ребята уже полностью погружены в социальные сети, у них другое отношение к медиа. Я очень надеюсь на них.

— Как проходит подготовка к новому сезону, учитывая небольшие проблемы со здоровьем, которые преследовали вас летом?

— Это всё рабочие моменты. Не в моих правилах углубляться в тему здоровья, я считаю это слишком личным. Главное, что сейчас работа идёт в штатном режиме, как и в прошлом году, как и раньше. Ничего принципиально не изменилось.

— Ставите для себя какие-то конкретные цели на сезон?

— Основная задача — показывать стабильно высокие результаты, закрепиться в команде и зарекомендовать себя как стабильного спортсмена, который всегда добивается поставленной цели.

— Титул олимпийской чемпионки не давит?

— Нет, абсолютно. Я уже давно забыла об этом — в ту самую минуту, как сошла с пьедестала.

— Этот сезон будет не совсем обычным.

— Нет-нет, я его таким не считаю. У нас есть всероссийские соревнования, этот же календарь у нас был и в прошлом году, и в позапрошлом.

Ну и пока ещё есть шансы, что нас допустят до чемпионата мира, разговоры об этом идут. Но, с другой стороны, я даже в какой-то степени рада, потому что старты в России — это хорошая возможность лично для меня решить свои локальные задачи, о которых я только что говорила, — зарекомендовать себя как стабильного спортсмена.

— В кулуарах форума обсуждают тему отстранения? Может быть, есть какие-то обнадёживающие новости?

— Каждый даёт свои прогнозы на основе той информации, которую получает, но, видимо, у всех она разная (смеётся). Поэтому нет какого-то единого мнения, золотой середины. Но в международной федерации зазвучали голоса в пользу нашего возвращения. Они закидывают удочку. Но, как всё будет развиваться дальше, непонятно.

— Складывается ощущение, что FIS хочет видеть российских лыжников на соревнованиях, но опасается принимать это решение без одобрения Международного олимпийского комитета. Согласны?

— Может быть. Вообще, ситуация странная и абсурдная. Наше отстранение настолько несправедливо… Нарушаются все правила…

— Со временем чувство несправедливости происходящего не покидает?

— В первое время было куда больнее. Сейчас немного проще, человек ведь ко всему привыкает.