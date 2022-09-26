Степанова объяснила, зачем продолжает общаться с норвежскими журналистами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала, почему продолжает давать интервью норвежским журналистам.

«Зачем я вообще трачу время на общение с норвежскими таблоидами? Теми самыми, что и раньше объективностью не отличались, а в последнее время вообще стали инструментами ненависти по отношению к России? Потому что идёт борьба за умы, в том числе норвежские, и мы обязаны в ней выиграть», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Она также заявила, что чем быстрее обычные люди поймут, что россияне живут рядом и никуда не исчезнут и что не получится разделиться стеной вранья, тем будет лучше для всех.

Ранее Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова генерального секретаря FIS Виона.