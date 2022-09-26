Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов
- РИА Новости
«Сейчас я думаю, что трудно занять определённую позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чём говорил с самого начала. И теперь FIS будет принимать решение. И я приму его», — приводит слова Клебо «Чемпионат» со ссылкой на Dagbladet.
Он также заявил, что существует много мнений и российской стороне нужно дать возможность высказать своё.
Ранее Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.
Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.
Ранее член совета FIS Мартти Ууситалон заявил, что слова Виона о возможности возвращения российских спортсменов были неверно истолкованы.