Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона.

«Сейчас я думаю, что трудно занять определённую позицию в этом вопросе. Я был честен в прошлом и до сих пор придерживаюсь того, о чём говорил с самого начала. И теперь FIS будет принимать решение. И я приму его», — приводит слова Клебо «Чемпионат» со ссылкой на Dagbladet.

Он также заявил, что существует много мнений и российской стороне нужно дать возможность высказать своё.

Ранее Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.

Ранее член совета FIS Мартти Ууситалон заявил, что слова Виона о возможности возвращения российских спортсменов были неверно истолкованы.