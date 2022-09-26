В FIS заявили, что слова Виона о возвращении российских лыжников неверно истолковали
- AFP
«В своём выступлении Мишель сослался на заявление главы Баха. Было сказано, что в какой‑то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне вновь начнут выступать на мировой спортивной арене», — цитирует Ууситалона Ilta‑Sanomat.
Ранее Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.
Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.
Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом.