В FIS заявили, что слова Виона о возвращении российских лыжников неверно истолковали

Член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мартти Ууситалон заявил, что слова генсека организации Мишеля Виона о возможности возвращения российских спортсменов были неверно истолкованы.

«В своём выступлении Мишель сослался на заявление главы Баха. Было сказано, что в какой‑то момент спортивный мир должен подготовиться к тому, что россияне вновь начнут выступать на мировой спортивной арене», — цитирует Ууситалона Ilta‑Sanomat.

Ранее Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов в международных турнирах.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом.