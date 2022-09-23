Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала условие, при котором российские лыжники не станут участвовать в международных турнирах даже в случае снятия с них санкций.

«Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», — цитирует Вяльбе Telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария).

В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Ранее российская лыжница Татьяна Сорина, олимпийская чемпионка в эстафете, высказалась об отстранении спортсменов из России.