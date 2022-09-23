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Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала условие, при котором российские лыжники не станут участвовать в международных турнирах даже в случае снятия с них санкций.
Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом
  • РИА Новости

«Если это будет с требованием подписать декларацию, в которой спортсмены должны будут фактически отречься от страны, то данный вопрос даже не будет рассматриваться», — цитирует Вяльбе Telegram-канал «Матч! Биатлон и лыжи».

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители ФЛГР 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария).

В начале марта FIS отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

Ранее российская лыжница Татьяна Сорина, олимпийская чемпионка в эстафете, высказалась об отстранении спортсменов из России.

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