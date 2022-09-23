Лыжница Сорина — о Кубке мира без России: посмотрю, как они между собой будут колупаться
- РИА Новости
«Буду ли смотреть Кубок мира без России? Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться. Сезон бы начать — может, и не придётся ни к кому подбираться. Пусть лучше за нами попробуют угнаться (смеётся)», — цитирует Сорину «Чемпионат».
В начале марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.
28-летняя лыжница завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в эстафете.
Ранее Сорина заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.