Лыжница Сорина — о Кубке мира без России: посмотрю, как они между собой будут колупаться

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Татьяна Сорина высказалась об отстранении спортсменов из России.

«Буду ли смотреть Кубок мира без России? Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться. Сезон бы начать — может, и не придётся ни к кому подбираться. Пусть лучше за нами попробуют угнаться (смеётся)», — цитирует Сорину «Чемпионат».

В начале марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.

28-летняя лыжница завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в эстафете.

Ранее Сорина заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства.