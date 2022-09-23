Лыжница Сорина заявила, что не рассматривает возможность смены спортивного гражданства
- РИА Новости
«Смена спортивного гражданства? Нет, конечно, этот вариант даже не рассматривается. У нас в России хорошие условия. Нужно только потерпеть немного, и всё наладится», — цитирует Сорину «Чемпионат».
В начале марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований.
28-летняя лыжница завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2022 года в эстафете.
Ранее Сорина рассказала, почему приняла решение отказаться от участия в летнем чемпионате России по лыжным гонкам.