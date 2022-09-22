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Сорина: пропустила летний ЧР по лыжероллерам из-за болезни 

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина рассказала, почему приняла решение отказаться от участия в летнем чемпионате России.
Сорина: пропустила летний ЧР по лыжероллерам из-за болезни 
  • Legion-Media
  • © Nordphoto

«Ещё за неделю до старта я планировала бежать всю программу, чувствовала себя готовой. Но за четыре дня до первой гонки я немного приболела, и в итоге мы решили пропустить чемпионат», — цитирует Сорину «Чемпионат».

По её словам, не было никакого смысла стартовать в таком состоянии, поскольку сезон будет проходящим.

Чемпионат России по лыжероллерам прошёл в Тюмени с 15 по 20 сентября.

28-летняя лыжница завоевала золото Олимпиады 2022 года в эстафете.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, есть ли у него надежды на допуск команды на этапы Кубка мира в текущем сезоне.





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