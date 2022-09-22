Сорина: пропустила летний ЧР по лыжероллерам из-за болезни
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«Ещё за неделю до старта я планировала бежать всю программу, чувствовала себя готовой. Но за четыре дня до первой гонки я немного приболела, и в итоге мы решили пропустить чемпионат», — цитирует Сорину «Чемпионат».
По её словам, не было никакого смысла стартовать в таком состоянии, поскольку сезон будет проходящим.
Чемпионат России по лыжероллерам прошёл в Тюмени с 15 по 20 сентября.
28-летняя лыжница завоевала золото Олимпиады 2022 года в эстафете.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, есть ли у него надежды на допуск команды на этапы Кубка мира в текущем сезоне.