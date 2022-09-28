Вяльбе рассказала, что норвежцы присутствуют на заседании FIS в Швейцарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лично виделась с представительницей норвежской делегации на заседании технического комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Я сегодня лично виделась с представительницей Норвегии тут, в Цюрихе. Ничего не сказала. Поздоровались и всё», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение норвежской делегации отказаться от участия в заседании комитетов FIS в Швейцарии из-за присутствия там представителей России.