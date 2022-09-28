Тихонов: найти больших скандалистов, чем норвежцы, невозможно

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение норвежской делегации отказаться от участия в заседании комитетов Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия там представителей России.

«Это прекрасно, что они отказались. Найти больших скандалистов, чем норвежцы, невозможно. Надо только приветствовать, что они не будут участвовать, это очень хорошо. Обратите внимание, где норвежцы, там всегда претензии с их стороны. Претензии к кому угодно, только не к самим себе», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее сообщалось, что норвежцы отказались участвовать в заседании FIS из-за допуска на него российской делегации.