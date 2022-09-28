Норвежцы отказались участвовать в заседании FIS из-за допуска на него российской делегации
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«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — приводит слова одного из представителей Федерации лыжных видов спорта Норвегии NRK.
Генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS.