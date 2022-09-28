Норвежцы отказались участвовать в заседании FIS из-за допуска на него российской делегации

Представители Норвегии отказались от участия в плановом заседании Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария) из-за приглашения на него представителей России.

«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», — приводит слова одного из представителей Федерации лыжных видов спорта Норвегии NRK.

Генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS.