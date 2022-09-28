Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проведёт встречу с главой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йоханом Элиашем.

Об этом глава ФЛГР сообщила на форуме «Россия — спортивная держава». Ради встречи с президентом FIS Вяльбе досрочно покинула заседание попечительского совета «Лыжные трассы России».

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов.