Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS
- РИА Новости
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Об этом глава ФЛГР сообщила на форуме «Россия — спортивная держава». Ради встречи с президентом FIS Вяльбе досрочно покинула заседание попечительского совета «Лыжные трассы России».
Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.
Ранее Йоханнес Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов.