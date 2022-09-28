военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе проведёт встречу с главой Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Йоханом Элиашем.
Вяльбе 28 сентября проведёт встречу с президентом FIS
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом глава ФЛГР сообщила на форуме «Россия — спортивная держава». Ради встречи с президентом FIS Вяльбе досрочно покинула заседание попечительского совета «Лыжные трассы России».

Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Йоханнес Клебо заявил, что примет любое решение FIS касательно российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить