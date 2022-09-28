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Устюгов оценил работу Большунова в качестве комментатора лыжных гонок

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оценил работу коллеги Александра Большунова в качестве комментатора.

«Я не с самого начала смотрел, но мне кажется, всем любителям лыжных гонок должно было понравиться то, как он отработал на трансляции. Очень хорошо», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Большунов комментировал гонки летнего чемпионата России 2022 года, который прошёл в Тюмени с 16 по 20 сентября.

Устюгов пропустил летний чемпионат страны из-за болезни. Он опубликовал фотографию с градусником, на котором была зафиксирована температура 38,1.

Ранее Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

 

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