Лыжник Устюгов: для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Честно говоря, для меня даже плюс, если мы будем бегать только в России. Как сказал в недавнем интервью Савелий Коростелёв, мы же будем бегать постоянно с лидерами, с лучшими лыжниками страны. Конечно, в том, что российские лыжники пропустят международный сезон, хорошего нет ничего», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

По его словам, спортсменам не нужно будет доказывать своё право на участие в международных турнирах. При этом Устюгов считает, что ему не придётся быть в топ-форме к старту сезона. По мнению лыжника, он сможет выбирать гонки, в которых будет стартовать, ведь никто не займёт его место.

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария), на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов на международных турнирах.

Устюгов завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также 30-летний лыжник дважды побеждал на чемпионате мира — 2017.

Ранее олимпийская чемпионка в эстафете Татьяна Сорина высказалась об отстранении спортсменов из России.