Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы главы СБР

Министерство спорта РФ опровергло информацию о вмешательстве в выборы главы Союза биатлонистов России (СБР).

«В связи с появившимися в СМИ комментариями о вмешательстве Министерства спорта РФ в выборы главы СБР пресс-служба сообщает следующее. Согласно статье 17 Федерального закона №82-ФЗ «Об общественных объединениях», вмешательство органов государственной власти в деятельность общественных объединений не допускается.

Минспорт России не вмешивается в деятельность общероссийских общественных организаций и не оказывает какого-либо влияния на выборы глав организаций. Заявления об оказываемом давлении со стороны Минспорта России являются ложными, дискредитируют деятельность министерства и его сотрудников. Подобные заявления используются в качестве инструмента влияния на проведение голосования на выборах президента СБР», — говорится в заявлении Минспорта.

В министерстве отметили, что взаимодействуют с СБР и другими российскими общественными спортивными федерациями исключительно в рамках своей компетенции и поддерживают независимое голосование со стороны региональных федераций.

Первый тур выборов главы СБР состоялся в июне, тогда Виктор Майгуров набрал 35 голосов, а Алексей Нуждов — 18. Оба кандидата не смогли получить две трети голосов для победы, второй тур выборов запланирован на пятницу, 14 октября.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал предстоящие выборы главы СБР.