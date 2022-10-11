Матыцин прокомментировал предстоящие выборы президента СБР
- РИА Новости
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«Я бы не согласился с тем, что мы держим на контроле ситуацию с выборами. Надеемся, что региональные федерации сделают правильный выбор. Будем оказывать содействие, чтобы программы развития в регионах были реализованы, снижения финансирования мы не видим», — цитирует Матыцина ТАСС.
Он также подчеркнул, что Минспорта взаимодействует с СБР.
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.
Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.
Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что команда действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова заставляет некоторые региональные федерации голосовать за него.