Васильев — о выборах президента СБР: на некоторые региональные федерации идёт давление

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, что команда действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова заставляет некоторые региональные федерации голосовать за него.

«На некоторые региональные федерации идёт давление. Это ни для кого уже не секрет. Всё действительно так. Слышал ли я, что именно этим регионам навязывали, за кого голосовать? Конечно. Про другие тоже слышал, но так как пока нет определённых доказательств, ничего озвучивать по понятным причинам не могу», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.

Ранее Васильев высказался о заявлении Себастьяна Самуэльссона из Швеции.