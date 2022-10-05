Васильев: принимающему допинг Самуэльссону надо оправдывать свои выступления

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявлении Себастьяна Самуэльссона из Швеции.

«Ему надо оправдывать свои выступления, используя допинг. Видимо, продолжает эту политику, что он такой «правильный и больной», и обыгрывает всех спортсменов», — цитирует Васильева Sport24.

По его словам, совершенно очевидно, что шведский спортсмен прибегает к мошенничеству.

«Все понимают, что больной человек не может обыграть здорового. Самуэльссон, видимо, в этом же ряду стоит. Употребляет все запрещённые препараты под видом нездорового человека», — добавил Васильев.

30 сентября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Самуэльссон выступил против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал слова президента МОК о возможном допуске россиян к соревнованиям.