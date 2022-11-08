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Непряева стала второй в коньковой разделке в Ханты-Мансийске, Истомина — первая

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В Ханты-Мансийске завершилась разделка коньковым ходом на 5 км среди женщин.
Непряева стала второй в коньковой разделке в Ханты-Мансийске, Истомина — первая
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Победу в гонке праздновала Мария Истомина. Её результат — 12.56,7.

Второй финишировала олимпийская чемпионка Наталья Непряева с отставанием 11,4. Третья — Елизавета Каплина (+ 23,0).

В настоящий момент в Ханты-Мансийске с 7 по 8 ноября проходят соревнования по лыжным гонкам. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

Ранее Елена Вяльбе объяснила, почему Александр Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске.

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