Непряева стала второй в коньковой разделке в Ханты-Мансийске, Истомина — первая
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Победу в гонке праздновала Мария Истомина. Её результат — 12.56,7.
Второй финишировала олимпийская чемпионка Наталья Непряева с отставанием 11,4. Третья — Елизавета Каплина (+ 23,0).
В настоящий момент в Ханты-Мансийске с 7 по 8 ноября проходят соревнования по лыжным гонкам. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.
Ранее Елена Вяльбе объяснила, почему Александр Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске.