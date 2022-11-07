Вяльбе объяснила, почему Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24
«Состояние Большунова лучше, но пока есть болевые ощущения. Это всё-таки контрольная тренировка, поэтому она не настолько важна, чтобы рисковать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
В настоящий момент в Ханты-Мансийске с 7 по 8 ноября проходят соревнования по лыжным гонкам. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.
FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Ранее Юрий Бородавко высказался о признании норвежской лыжницы Терезы Йохауг о сокрытии допинга.