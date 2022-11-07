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Вяльбе объяснила, почему Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объяснила, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не вышел на старт спринта.
Вяльбе объяснила, почему Большунов пропустил спринт в Ханты-Мансийске
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24

«Состояние Большунова лучше, но пока есть болевые ощущения. Это всё-таки контрольная тренировка, поэтому она не настолько важна, чтобы рисковать», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

В настоящий момент в Ханты-Мансийске с 7 по 8 ноября проходят соревнования по лыжным гонкам. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

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