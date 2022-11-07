Бородавко — о допинге Йохауг: в Норвегии не всё чисто

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о признании норвежской лыжницы Терезы Йохауг о сокрытии допинга.

«Это не первый случай, Бьорген в книге тоже писала о подобном. Это говорит о том, что не всё чисто в Норвегии. За сокрытие таких вещей WADA должно применить строгие санкции», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Он добавил, что, если в отношении Норвегии не введут санкции, значит, существует сговор определённых стран.

Тереза Йохауг призналась, что Норвежская федерация лыжного спорта предложила ей не объявлять о допинге, а придумать причину пропуска стартов. В 2016 году она была дисквалифицирована, так как в её организме обнаружили анаболический стероид клостебол.

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