Узнать больше

Вяльбе: через спорт можно давить на политических лидеров любой страны

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу отстранения российских спортсменов.
Вяльбе: через спорт можно давить на политических лидеров любой страны
  • РИА Новости

«Сейчас в мире каждый понимает, что спорт перестал быть спортом. Это, безусловно, политика. И через спорт можно точно так же давить на политических лидеров любой страны. Но это же ни в какие рамки», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить