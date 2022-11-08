Вяльбе: через спорт можно давить на политических лидеров любой страны

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу отстранения российских спортсменов.

«Сейчас в мире каждый понимает, что спорт перестал быть спортом. Это, безусловно, политика. И через спорт можно точно так же давить на политических лидеров любой страны. Но это же ни в какие рамки», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян. 30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее совет Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) принял решение поддержать рекомендации МОК относительно участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.