Узнать больше

Степанова: для моей карьеры сезон без международных стартов — это скрытое благо

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о положительном моменте в пропуске международных соревнований.
Степанова: для моей карьеры сезон без международных стартов — это скрытое благо
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Для моей личной карьеры сезон без международных стартов — это скрытое благо», — цитирует Степанову Dagbladet.

По её мнению, отсутствие длительных поездок положительно скажется на будущих результатах.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к смене гражданства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить