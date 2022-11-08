Степанова: для моей карьеры сезон без международных стартов — это скрытое благо

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова рассказала о положительном моменте в пропуске международных соревнований.

«Для моей личной карьеры сезон без международных стартов — это скрытое благо», — цитирует Степанову Dagbladet.

По её мнению, отсутствие длительных поездок положительно скажется на будущих результатах.

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что Степанова завоевала золотую медаль Олимпиады 2022 года в Пекине в составе женской эстафеты.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к смене гражданства.