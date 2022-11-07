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Бородавко — о смене гражданства: никогда не понимал и не пойму предателей

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о своём отношении к смене гражданства.
Бородавко — о смене гражданства: никогда не понимал и не пойму предателей
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Если это не предательство, то это измена Родине. Никогда я их не понимал и не пойму. Это люди — круглые сироты, без отца, без матери и без Родины. Да и кто их ждёт с распростёртыми объятиями в другой стране?» — цитирует Бородавко «Чемпионат».

FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В настоящий момент в Ханты-Мансийске с 7 по 8 ноября проходят соревнования по лыжным гонкам. Они носят статус контрольной тренировки сборной России.

Ранее Наталья Непряева победила Веронику Степанову в спринте в Ханты-Мансийске.

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