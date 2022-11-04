Лыжник Устюгов планирует провести первую гонку в конце ноября

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, когда намерен начать выступать в сезоне-2022/23.

«Свой первый старт планирую провести в конце ноября, чтобы быть в хорошей форме. Я созванивался с тренером и сказал, что готов работать и тренироваться по плану, приводить себя в боевой порядок», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Первый этап Кубка России пройдёт в поселке Вершина Тёи в Республике Хакасия с 19 по 20 ноября.

30-летний Устюгов завоевал золотую медаль зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в эстафете 4 х 10.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Устюгов пропустит первый этап Кубка мира.