Вяльбе сообщила, что Устюгов пропустит начало сезона-2022/23
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Россиянин не примет участия в турнире из-за проблем со здоровьем, заявила Вяльбе РИА Новости.
Первый этап Кубка мира пройдёт 19 и 20 ноября в Хакасии.
В конце октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на весь сезон-2022/23.
Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что россиян не следует допускать до международных соревнований.