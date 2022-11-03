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Вяльбе сообщила, что Устюгов пропустит начало сезона-2022/23

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов пропустит первый этап Кубка мира.
Вяльбе сообщила, что Устюгов пропустит начало сезона-2022/23
  • globallookpress.com
  • © Joel Marklund/Keystone Press Agency

Россиянин не примет участия в турнире из-за проблем со здоровьем, заявила Вяльбе РИА Новости.

Первый этап Кубка мира пройдёт 19 и 20 ноября в Хакасии.

В конце октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на весь сезон-2022/23.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила, что россиян не следует допускать до международных соревнований.

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