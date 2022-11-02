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Шведская лыжница Сван считает, что россиян не следует допускать до международных соревнований

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Шведская лыжница Линн Сван считает, что российских спортсменов не следует допускать до международных соревнований.
Шведская лыжница Сван считает, что россиян не следует допускать до международных соревнований
  • Gettyimages.ru

«Я придерживаюсь своей изначальной позиции на 100%. Не думаю, что кого-то из россиян следует допустить до международных стартов. Я буду стоять на этом до конца», — приводит слова Сван Expressen.

В конце октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на весь сезон-2022/23.

Напомним, что Сван заявляла, что готова к бойкоту соревнований под эгидой FIS, если организация допустит до них спортсменов из России.

Ранее норвежская лыжница Анна Свенсен поддержала лыжниц сборной Швеции Майю Дальквист и Линн Сван в их намерении бойкотировать чемпионат мира — 2023 в случае допуска на соревнования российских спортсменов.

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