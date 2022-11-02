Шведская лыжница Сван считает, что россиян не следует допускать до международных соревнований

Шведская лыжница Линн Сван считает, что российских спортсменов не следует допускать до международных соревнований.

«Я придерживаюсь своей изначальной позиции на 100%. Не думаю, что кого-то из россиян следует допустить до международных стартов. Я буду стоять на этом до конца», — приводит слова Сван Expressen.

В конце октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на весь сезон-2022/23.

Напомним, что Сван заявляла, что готова к бойкоту соревнований под эгидой FIS, если организация допустит до них спортсменов из России.

Ранее норвежская лыжница Анна Свенсен поддержала лыжниц сборной Швеции Майю Дальквист и Линн Сван в их намерении бойкотировать чемпионат мира — 2023 в случае допуска на соревнования российских спортсменов.