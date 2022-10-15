Норвежка Свенсен поддержала решение шведок бойкотировать ЧМ-2023 в случае допуска россиян

Норвежская лыжница Анна Свенсен поддержала лыжниц сборной Швеции Майю Далквист и Линн Сван в их намерении бойкотировать чемпионат мира‑2023 в случае допуска на соревнования российских спортсменов.

«Надеюсь, что FIS примет решение не допускать их. Будет не очень актуально выйти на старт вместе с ними», — цитирует Свенсен SVT.

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

30 сентября глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка 2022 года в спринте шведка Йонна Сундлинг прокомментировала готовность бойкотировать чемпионат мира — 2023 в Планице, если FIS допустит до участия в нём россиян.