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Халили выиграл этап Кубка России, Логинов — второй

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Биатлонист Карим Халили выиграл первый этап Кубка России сезона-2022/23 в Ханты-Мансийске.
Халили выиграл этап Кубка России, Логинов — второй
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Его результат — 25:18,8.

Вторым финишировал Александр Логинов (+18,6). Третий — Пётр Пащенко (+30,8).

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян от международных соревнований.

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