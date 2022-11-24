Халили выиграл этап Кубка России, Логинов — второй
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Его результат — 25:18,8.
Вторым финишировал Александр Логинов (+18,6). Третий — Пётр Пащенко (+30,8).
В марте 2022 года Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Кроме того, организация объявила о решении приостановить членство Союза биатлонистов России.
Ранее сообщалось, что Бенедикт Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян от международных соревнований.