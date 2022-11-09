Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль назвал справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований.

«Я думаю, что это справедливое решение. Нельзя пускать Россию на трассу. Спорт — это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная федерация должна вмешиваться в таких случаях. Конечно, за отдельных биатлонистов обидно», — приводит слова Долля Eurosport.de.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

29 ноября начнётся сезон-2022/23 Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Ранее сообщалось, что IBU обратился к Союзу биатлонистов России с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.