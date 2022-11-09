Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян
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«Я думаю, что это справедливое решение. Нельзя пускать Россию на трассу. Спорт — это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная федерация должна вмешиваться в таких случаях. Конечно, за отдельных биатлонистов обидно», — приводит слова Долля Eurosport.de.
IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
29 ноября начнётся сезон-2022/23 Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Ранее сообщалось, что IBU обратился к Союзу биатлонистов России с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.