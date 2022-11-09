Узнать больше

Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян

Короткая ссылка
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль назвал справедливым решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении россиян от международных соревнований.
Немецкий биатлонист Долль назвал справедливым решение IBU об отстранении россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Voigt/DeFodi Images

«Я думаю, что это справедливое решение. Нельзя пускать Россию на трассу. Спорт — это просто политика, и он используется для пропаганды. Поэтому я считаю, что международная федерация должна вмешиваться в таких случаях. Конечно, за отдельных биатлонистов обидно», — приводит слова Долля Eurosport.de.

IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

29 ноября начнётся сезон-2022/23 Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Ранее сообщалось, что IBU обратился к Союзу биатлонистов России с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить