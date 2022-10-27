IBU просит просит СБР оплатить ежегодный взнос за пропускаемый россиянами сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) обратился к Союзу биатлонистов России (СБР) с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере 150 евро.

«IBU обратился к СБР с просьбой оплатить их членский взнос в размере 150 евро за следующий сезон. Несмотря на то, что членство СБР в настоящее время приостановлено, он должен продолжать соблюдать обязательства члена федерации в соответствии с нашим уставом. Этот членский взнос не зависит от старта российских биатлонистов на международных соревнованиях», — приводит ТАСС слова из заявления IBU.

Напомним, что в данный момент членство СБР в IBU приостановлено, а биатлонисты из России отстранены от международных соревнований.

Ранее в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что Федерация хоккея России (ФХР) должна выплачивать ежегодный взнос, несмотря на отстранение от международных соревнований.