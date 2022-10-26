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Россия продолжить оплачивать взносы в IIHF, несмотря на отстранение сборной

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В пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF) рассказали, что Федерация хоккея России (ФХР) сохраняет членство в организации, поэтому должна выплачивать в IIHF ежегодный взнос, несмотря на отстранение российских хоккеистов от международных соревнований.
Россия продолжить оплачивать взносы в IIHF, несмотря на отстранение сборной
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«Федерация хоккея России не была лишена членства в IIHF, но её командам в настоящее время не разрешается участвовать в соревнованиях под эгидой международной федерации», — сообщили ТАСС в пресс-службе IIHF.

Также в пресс-службе отметили, что национальные сборные, которые состоят в организации, должны оплачивать взнос в размере ₣1 тыс. в год в соответствии с уставом.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф высказался о перспективах возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования.

 

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