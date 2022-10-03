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Тардиф: все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о перспективах возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования.
Тардиф: все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее
  • AFP

«Судя по тому, что происходит, мы вынуждены осознавать, что не можем пока в России и Белоруссии организовать соревнования из-за проблем с безопасностью. Все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира», — цитирует Тардифа ТАСС.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF.

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