Тардиф: все надеются, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о перспективах возвращения сборных России и Белоруссии на соревнования.

«Судя по тому, что происходит, мы вынуждены осознавать, что не можем пока в России и Белоруссии организовать соревнования из-за проблем с безопасностью. Все хотят возвращения России и Белоруссии в программу чемпионатов мира», — цитирует Тардифа ТАСС.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF.