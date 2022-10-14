«Будет болеть душой и делать любимое дело»: Майгуров сохранил пост президента Союза биатлонистов России

Второй раунд выборов президента Союза биатлонистов России завершился победой Виктора Майгурова. За действующего главу организации проголосовал 31 делегат внеочередной конференции, а за его оппонента Алексея Нуждова — 23. После избрания Майгуров призвал коллег к конструктивной совместной работе, а не раздуванию скандалов, подобных тем, которые предшествовали мероприятию. Его оппонент не исключил, что через четыре года предпримет новую попытку возглавить СБР, а пока пообещал сосредоточиться на работе в Московской области, чтобы доказать свою состоятельность как управленца.

Борьба за пост президента Союза биатлонистов России между Виктором Майгуровым и Алексеем Нуждовым завершилась победой трёхкратного чемпиона мира. Во втором раунде выборов, прошедшем в пятницу в Москве, действующий глава СБР набрал 31 голос, а его оппонент — 23. Голосование было тайным.

Сама внеочередная конференция организации прошла в достаточно спокойной атмосфере, несмотря на склоки и скандалы, разгоревшиеся за несколько дней до мероприятия. Вопреки объявленному после первоначального голосования «режиму тишины», в прессе появилась информация, направленная на дискредитацию Майгурова.

Так, глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов рассказал о якобы двух случаях воровства в СБР, а руководитель федерации Забайкалья Геннадий Ковалёв заявил о давлении со стороны регионального Министерства спорта. С опровержениями пришлось выступить даже Минспорта России, которое подчеркнуло, что взаимодействует с СБР исключительно в рамках своей компетенции и поддерживает независимое голосование со стороны региональных федераций.

Сам Майгуров никак ситуацию не комментировал, и, как пояснил уже после объявления результатов, делал он это осознанно.

«Я сегодня сказал, что, если чьи-то права нарушены, давайте решать в цивилизованном порядке, а не быть в качестве шоу-актёров на различных программах телевидения или на первых страницах газет. Про биатлон должны говорить только положительные вещи, а не освещать скандалы. Всё, что там говорилось, завтра никто не вспомнит. Ничего из того, что говорилось в мой адрес, точно не соответствует действительности. Я для себя принял решение: никак не ввязываться в эту перепалку», — заявил глава СБР журналистам.

Также он подчеркнул, что анонимное голосование и итоговый расклад наглядно демонстрируют, что делегаты делали выбор самостоятельно, а не по принуждению. По словам бывшего спортсмена, он не знает, кто голосовал за, а кто — против, и, соответственно, не делит коллег на своих и чужих.

Помимо этого, Майгуров очертил круг задач, которые стоят перед руководством федерации в предстоящие четыре года. В первую очередь, по его словам, необходимо стабилизировать ситуацию, так как предыдущие два года его работы были посвящены решению финансовых проблем, доставшихся ему «в наследство».

«Мы эти два года долги закрывали. Сейчас нужно заниматься планированием на четырёхлетний период с учётом того, что есть. Спокойно готовиться к тем или иным соревнованиям. Понятно, что если взять спорт, то у нас через четыре года Олимпийские игры, которые мы со счетов не сбрасываем. Но основное — наши регионы. У каждого своя головная боль. Это ежедневная работа. Тут даже планировать ничего не надо. Приходишь — и занимаешься», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, Нуждов заметил, что нынешний результат для него комфортнее, нежели итог первого раунда выборов, ведь на этот раз он набрал на пять голосов больше. При этом кандидат подчеркнул, что повторная конференция прошла образцово-показательно: без излишних эмоций и перехода на личности. Оснований оспаривать результаты никто не увидел.

«Всё было достойно, честно, справедливо и конструктивно», — сообщил Нуждов.

Также он добавил, что, как и обещал ранее, оставит свой пост в СБР. По его мнению, нет смысла оставаться в команде, видение и позиции которой не разделяешь. Он подчеркнул, что сосредоточится на своей деятельности во главе Федерации биатлона Московской области и на практике постарается показать, как нужно выстраивать систему работы в биатлоне. А через четыре года постарается взять реванш у Майгурова на следующих выборах.

Кроме того, Нуждов, который за шесть лет работы в федерации многое сделал для привлечения спонсоров, заверил, что его уход никак не скажется на партнёрских отношениях организации.

«Уверен, что привлечённые средства будут работать на благо биатлона», — подчеркнул теперь уже бывший вице-президент СБР.

Сторонники Нуждова, конечно же, с сожалением встретили итоги голосования. Так, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что крайне разочарован и уверен, что нынешний состав команды Майгурова не способен добиться какого-то прорыва в развитии биатлона.

«Если прекратится финансирование со стороны Нуждова, то ежегодные 150 млн от него могут подвиснуть. Сомневаюсь, что они дойдут до адресата, а это 55 млн для регионов каждый год, а остальное — призовые спортсменам», — цитирует Васильева РИА Новости.

Однако многие сторонники действующего президента придерживаются мнения, что финансовая составляющая не самая важная в нынешних обстоятельствах. Так, Ольга Зайцева уверена: гораздо важнее любовь к своему делу и большой опыт именно в биатлоне. В этом у Майгурова огромное преимущество: он прошёл путь от спортсмена до руководителя, не один год работал в Международной федерации биатлона и обладает большим авторитетом среди иностранных коллег.

«Это человек, который любит биатлон, он всю жизнь отдал ему, он профессионал. Я склоняюсь к тому, что руководителем спортивной федерации должен быть профессионал с большой буквы, как Елена Валерьевна Вяльбе. Я очень восхищаюсь ей. Надеюсь, что Виктору дадут дальше работать. Мы выбираем дорогу, по которой нам идти. Или мы продаёмся... или мы отдаём свой голос за того человека, который будет болеть душой и делать любимое дело», — цитирует бывшую спортсменку «Матч ТВ».

Не сомневался в победе Майгурова и легендарный Александр Тихонов, который не раз публично высказывался в его поддержку. По мнению четырёхкратного олимпийского чемпиона, руководить каждой отраслью в России должны профессионалы, а не «сынки и дилетанты».

«Впереди у него четыре года. Нужно собрать команду заинтересованных людей, обратиться к крупным отраслевым компаниям, чтобы они помогли биатлону. Это же позор, когда в Ижевске на чемпионате России не было патронов. Над нами смеялся весь мир, вся Скандинавия. Это единственный военно-прикладной вид спорта, в котором нужно уметь стрелять, поражать цель, бежать и быть патриотом. Это всё есть в биатлоне, и этого сейчас не хватает России», — заявил бывший президент СБР.