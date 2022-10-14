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Нуждов объявил об уходе из СБР после поражения на выборах главы организации

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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов объявил об уходе из Союза биатлонистов России (СБР) после поражения на выборах главы организации.
Нуждов объявил об уходе из СБР после поражения на выборах главы организации
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«31 на 23 в пользу Майгурова. Мне было комфортнее, чем в первый раз. Тайное голосование получилось более объективным, на мой взгляд, и результаты для меня лучше. Конечно, хотелось бы ещё лучше, чтобы итоговый результат был в мою пользу, но в этот раз конференция прошла образцово-показательно. Не было эмоций, перехода на личности, только конструктив», — приводит слова Нуждова «Чемпионат».

По его словам, у него нет оснований жаловаться.

«У нас много людей с разным мнением. Я говорил, что в случае проигрыша в СБР не останусь, и свою позицию менять не собираюсь. У Майгурова и его команды своё видение, у меня — своё. Много в чём мы сходимся, но есть принципиальные вещи, в которых у нас разногласия. Зачем идти в исполнительные органы СБР, если у нас не совпадают позиции?» — сказал он.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Нуждова, на пост главы СБР также претендовал действующий глава организации Виктор Майгуров. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.

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