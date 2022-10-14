Зайцева — о победе Майгурова: в СБР продолжится отличная работа
- РИА Новости
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«Я сама выбирала Майгурова, проголосовала за него. Очень рада, что его команда победила. Можно сказать, что выборы были сложными. Мы все обрадовались, что победили. Думаю, в биатлоне продолжится отличная работа, которая была начата самим Виктором и его командой», — цитирует Зайцеву «Спорт-Экспресс».
По её словам, все члены команды, которые захотят, останутся с Майгуровым.
«Будут продолжать достигать результатов, которые мы уже видели, до нового переизбрания», — добавила Зайцева.
В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова, на пост главы СБР также претендовал Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.
Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.