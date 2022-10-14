Зайцева — о победе Майгурова: в СБР продолжится отличная работа

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала переизбрание на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Я сама выбирала Майгурова, проголосовала за него. Очень рада, что его команда победила. Можно сказать, что выборы были сложными. Мы все обрадовались, что победили. Думаю, в биатлоне продолжится отличная работа, которая была начата самим Виктором и его командой», — цитирует Зайцеву «Спорт-Экспресс».

По её словам, все члены команды, которые захотят, останутся с Майгуровым.

«Будут продолжать достигать результатов, которые мы уже видели, до нового переизбрания», — добавила Зайцева.

В пятницу, 14 октября, в здании Олимпийского комитета России в Москве состоялась отчётно‑выборная конференция СБР. Кроме Майгурова, на пост главы СБР также претендовал Алексей Нуждов. Майгуров получил 31 голос, Нуждов — 23.

Ранее Минспорт опроверг информацию о вмешательстве в выборы президента СБР.