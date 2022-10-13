Васильев: буду голосовать за Нуждова и поддерживать его

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Буду голосовать за Алексея Викторовича Нуждова и поддерживать его. Он заслужил это место своими действиями, а не словами», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Нуждов поможет биатлону развиваться в России.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал предстоящие выборы президента СБР.