Васильев: буду голосовать за Нуждова и поддерживать его
- РИА Новости
«Буду голосовать за Алексея Викторовича Нуждова и поддерживать его. Он заслужил это место своими действиями, а не словами», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что Нуждов поможет биатлону развиваться в России.
Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.
Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.
Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал предстоящие выборы президента СБР.