Узнать больше

Васильев: буду голосовать за Нуждова и поддерживать его

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о предстоящих выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
Васильев: буду голосовать за Нуждова и поддерживать его
  • РИА Новости

«Буду голосовать за Алексея Викторовича Нуждова и поддерживать его. Он заслужил это место своими действиями, а не словами», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Нуждов поможет биатлону развиваться в России.

Отчётно-выборная конференция прошла 23 июня в Москве.

Президент СБР Виктор Майгуров не набрал нужного количества голосов на выборах главы союза. За действующего президента проголосовали 35 делегатов, а за вице-президента СБР Алексея Нуждова — 18.

Внеочередная отчётно-выборная конференция СБР пройдёт в Москве 14 октября.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал предстоящие выборы президента СБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить