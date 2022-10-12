«Люди на местах подставляют Минспорт»: почему второй тур выборов главы СБР продолжает обрастать скандалами

Федерация биатлона Забайкалья была лишена аккредитации по решению регионального Министерства спорта. Глава организации Геннадий Ковалёв связал это с его отказом поддержать Виктора Майгурова на выборах президента СБР. Министр спорта края Андрей Серёдкин опроверг информацию о давлении на Ковалёва и заявил, что следит за выполнением установленных законом требований.

Осталось всего два дня до второго раунда выборов президента Союза биатлонистов России, однако скандал вокруг предстоящего голосования лишь набирает обороты. В среду стало известно, что Федерация биатлона Забайкальского края лишена госфинансирования, а действие её госаккредитации приостановлено.

Из документа, оказавшегося в распоряжении «Матч ТВ», следует, что организация не сможет проводить региональные турниры, готовить и формировать краевую сборную и направлять её на межрегиональные и всероссийские соревнования. Причиной тому называется непредставление в установленном порядке в краевое Министерство спорта ежегодного отчёта о деятельности.

При этом глава федерации Геннадий Ковалёв категорически отрицает нарушения и заявляет о намерении пойти в суд, чтобы оспорить незаконное решение.

«Все якобы несданные отчёты, ставшие поводом для приостановки деятельности, мы вовремя сдавали в краевой ЦСП. У меня есть подтверждение, что они получены и находятся на месте», — подчёркивает специалист.

Меры в отношении федерации Ковалёв связывает с тем, что он не согласился выполнить требование министра спорта края Андрея Серёдкина — голосовать на выборах СБР за Виктора Майгурова. По его словам, чиновник сам хотел отправиться на выборную конференцию в качестве делегата, а после отказа пригрозил лишением аккредитации.

Ковалёв утверждает, что подобное давление на региональных представителей началось два года назад, когда «вынудили подать в отставку Владимира Драчёва».

«Я, наверное, единственный, кто присутствовал на всех конференциях. Все они проходили в честной и спортивной борьбе, никогда грязи не было. Это началось с 2020 года. Сейчас региональные министры принимают участие в этих выборах, чтобы голосовали за Майгурова, а тогда уровень был выше, к делу были подключены губернаторы», — отмечает чемпион мира 1973 года в эстафете.

Он также заявил, что сохранил текстовые сообщения от Серёдкина с требованиями голосовать за действующего главу СБР. Министр же, комментируя выдвинутое против него обвинение, подчеркнул, что отзыв аккредитации никак не связан с предстоящими выборами в СБР и позицией региональной федерации. По его словам, проблема возникла из-за того, что некоторые региональные федерации, причём не только биатлонная, не до конца понимают систему отчётности.

«Федерации нужно лишь стать более дисциплинированной. У нас сейчас есть односторонняя часть. Почему-то когда нужны деньги, федерация их сразу требует. А когда нужно выполнять установленные законодательством требования, они не хотят ничего выполнять. Вот и всё. Мы просто наведём порядок», — заявил Серёдкин.

А существование сообщений, которые он якобы отправил Ковалёву с требованием голосовать за определённого кандидата, чиновник назвал фейком.

«Где подтверждение того, что это писал я? Можно ведь любой номер телефона подписать моим именем и фамилией и сделать такую переписку. Я сейчас ваш телефон как‑нибудь подпишу, сделаю скрин и скажу, что вы мне что‑то предлагали», — заявил глава министерства.

По утверждению же Ковалёва, помимо Серёдкина, к нему обращался ещё и Александр Тихонов: звонил и убеждал голосовать за Майгурова. В свою очередь, четырёхкратный олимпийский чемпион опроверг эту информацию.

«Я никогда никого ни за кого не склонял и не склоняю. Ковалёв прямо признал, что Нуждов дал ему денег, поэтому он за него голосует. Это нормальное явление? Гена, наверное, с похмелья перепутал и подумал, что я его склонял. Я его не склонял, я ему объяснял, что надо сделать правильный выбор. Иначе придёт полковник, ничего не понимающий в биатлоне. Мы это уже проходили», — подчеркнул Тихонов.

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Экс-глава СБР открыто поддерживает Майгурова и выступает за то, чтобы каждый занимался своим делом. По его словам, руководить биатлоном следует человеку из этого вида спорта. При этом он усомнился в том, что Ковалёв действует бескорыстно.

«Смотрите, мы же сидим на шее у государства, у налогоплательщиков. Наша отдача — это медали. А какие медали у Ковалёва за время тренерской работы? Практически никаких. Один раз там представитель Забайкальского края что‑то выиграл в эстафете. Это лет за 40! Мне за свою работу ни в СБР, ни где бы то ни было ещё не стыдно. А он что сделал? Что он заработал? И теперь продался за копейки», — отметил бывший биатлонист.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, призвал чиновников не вмешиваться в выборы, так как это прямое нарушение законодательства страны.

«Насколько я знаю, Министерство спорта обеспокоено ситуацией и держит руку на пульсе. Региональные федерации должны сами разобраться. Люди на местах подставляют Минспорт, вмешиваясь в выборы главы общественной организации. Люди уже потеряли берега в своей безнаказанности и безрассудности. Пусть биатлонисты сами разберутся, пусть в споре Майгурова и Нуждова победит сильнейший», — заключил журналист.

Выборы президента СБР состоятся 14 октября. На них одному из кандидатов для успеха достаточно получить 50% плюс два голоса.