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Майгуров: биатлонисты сборных команд пока повесток из военкомата не получали

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о частичной мобилизации.
Майгуров: биатлонисты сборных команд пока повесток из военкомата не получали
  • РИА Новости

«Все живём в едином правовом поле. На сегодняшний день спортсмены из списка сборных команд повестки не получали. Что касается регионов, то повестки получают некоторые спортсмены, тренеры, другие специалисты», — заявил Майгуров на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, если спортсмен получает повестку, то идёт в военкомат. Майгуров также дал понять, что СБР не подавал отдельно списки для оформления отсрочки от мобилизации.

«Все списки давно есть в Минспорте, они размещены на сайте. Ничего дополнительно мы не подавали», — заключил глава СБР.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.

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