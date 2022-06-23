Продолжение следует: Майгурову не хватило одного голоса, чтобы переизбраться на пост президента СБР

Главе Союза биатлонистов России Виктору Майгурову не хватило одного голоса, чтобы переизбраться на новый срок. Его поддержали 35 делегатов отчётно-выборной конференции, а кандидатуру вице-президента СБР Алексея Нуждова — всего 18. Нового главу федерации определит второй тур выборов, который должен состояться в конце августа. По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, такая отсрочка в первую очередь на руку проигравшему, поскольку у него появляется время исправить ситуацию.

Отчётно-выборная конференция Союза биатлонистов России в этом году приковывала не меньшее внимание, чем спортивные соревнования, поскольку делегаты должны были определиться с новым главой организации. Ожесточённую борьбу за голоса несколько месяцев вели действующий руководитель СБР Виктор Майгуров и вице-президент организации Алексей Нуждов. При этом до начала конференции оставалось неясным, на чью сторону опустится чаша весов.

Трёхкратного чемпиона мира поддерживали многие бывшие спортсмены, которые видели положительные стороны работы специалиста. В частности, серебряный призёр ОИ-2006 Николай Круглов отмечал, что Майгуров имеет огромный опыт работы в Международном союзе биатлонистов и у него там налажены связи.

На стороне Нуждова выступали представители регионов, которых привлекало обещание сделать большие призовые на внутренних турнирах. Причём некоторые неожиданно начали подозревать действующего главу в финансовых махинациях, а совет СБР даже написал жалобу в прокуратуру. Однако многие увидели в этом заявлении не что иное, как попытку очернить имя Майгурова перед выборами, и желаемого эффекта оно не дало.

«Почерк нехороший, свидетельствует не о самых благих намерениях. Я говорю за детей. Мы и так смешим биатлонную общественность, в том числе и мировую. Самое главное — какой пример мы даём нашим детям. Они видят, что биатлон — площадка для интриг. Я бы хотела, чтобы это закончилось. Нужна нормальная продуктивная работа», — отметила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в разговоре с «Матч ТВ».

Конференция стартовала с доклада Майгурова о проделанной за два года работе. В частности, он в очередной раз подчеркнул, что часть олимпийских медалей Пекина-2022 российские биатлонисты выиграли на мазях и парафинах отечественного производства. Деятельность правления СБР за отчётный период в итоге была признана удовлетворительной.

Перед стартом основного голосования Нуждов вновь попытался повлиять на решение собравшихся. В случае победы на выборах он пообещал назначить главой тренерского штаба сборной России Юрия Каминского, а вице-президентом СБР по материально-техническому обеспечению — Александра Касперовича.

Однако и это не принесло желаемого результата. Нуждов набрал всего 18 голосов, в то время как Майгуров — 35. Но такого преимущества оказалось недостаточно. Согласно уставу, для победы в первом туре необходима поддержка 2/3 делегатов. Таким образом, действующему главе СБР не хватило всего одного голоса.

Поскольку никто из оппонентов не планировал сниматься с выборов, было два варианта развития событий. Сразу же провести второй тур, как предложила Ольга Медведцева, либо назначить внеочередную конференцию. Идея двукратной олимпийской чемпионки не нашла отклика, поэтому второй тур назначили на конец августа. Но пройдёт он по другой формуле: для победы будет достаточно 50% плюс два голоса.

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, решение провести голосование через два месяца поможет Нуждову найти недостающую поддержку.

Также по теме Перестройка в условиях отстранения: с чего российский биатлон начнёт новый олимпийский цикл СБР утвердил составы групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. Юрий Каминский и Сергей...

«Сняться, полагаю, проблематично. Чисто психологически. Потому что уже слишком много наговорено в СМИ, слишком много публично вылито на головы недавних соратников, а в подобном случае на выборах нужно только побеждать. Иначе из серьёзного человека ты превращаешься в клоуна, а это не самая лучшая характеристика в резюме. Тем более — для человека из силовых структур. Поэтому, как мне кажется, во всё то время, что останется в распоряжении кандидатов до второго тура голосования, проигравший сделает максимум для того, чтобы победить или как минимум не проиграть с таким счётом, как сегодня», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, это вполне реально, поскольку летом Майгурову сложнее продемонстрировать деятельность на своём посту.

«Нужно понимать, что в межсезонье, когда нет возможности показать какую-то реально видимую работу, да и за столь короткое время к тому же, в качестве средств достижения цели остаются либо обещания (ничем, как правило, не подкреплённые), либо деньги», — добавила Вайцеховская.

При этом, как рассказал Нуждов после конференции, кандидаты договорились остановить активную агитацию в СМИ, поэтому итоги голосования в августе могут быть ещё более непредсказуемыми, чем в этот раз. К слову, вице-президент СБР также пообещал покинуть свой пост в случае поражения на выборах.

И если имя руководителя организации пока неизвестно, то состав исполкома СБР уже утверждён. В него, помимо президента, войдут всего четыре человека: Анна Богалий, Иван Мелихов, Евгений Редькин и Максим Чудов. Только они смогли преодолеть необходимый порог в 29 голосов.