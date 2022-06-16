Польховский объяснил, почему подписал жалобу в прокуратуру на Майгурова

Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему подписал жалобу в Генеральную прокуратуру России на главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.

«Происходящее сейчас в СБР разочаровывает. Я оказался в числе инициаторов жалобы в Генпрокуратуру, но к этому всё и шло, решение нельзя назвать неожиданным», — цитирует Польховского ТАСС.

Он добавил, что диалог с Майгуровым продолжался на протяжении двух месяцев. Но, по словам тренера, глава организации не хотел признавать существование совета СБР.

Председатель совета СБР Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на Виктора Майгурова за злоупотребление служебным положением, самоуправство, незаконную деятельность в части распределения финансовых ресурсов и нецелевое расходование средств.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее Майгуров прокомментировал информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру.