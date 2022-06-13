Майгуров прокомментировал информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру
- РИА Новости
«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью: я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление»», — цитирует Майгурова «Чемпионат».
Председатель совета СБР Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на Виктора Майгурова за злоупотребление служебным положением, самоуправство, незаконную деятельность в части распределения финансовых ресурсов и нецелевое расходование средств.
Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Ранее Губерниев прокомментировал информацию о том, что совет СБР подал жалобу в прокуратуру на Майгурова.