Майгуров прокомментировал информацию, что совет СБР подал на него жалобу в прокуратуру

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о том, что совет организации подал жалобу на него в прокуратуру.

«Если гуляющий в интернете скриншот заявления в прокуратуру действительно является официальным документом, а не предвыборной уткой, могу заявить со всей ответственностью: я подам встречный иск о защите чести и достоинства к каждому подписавшему это «заявление»», — цитирует Майгурова «Чемпионат».

Председатель совета СБР Александр Еслев от лица организации подал жалобу в прокуратуру на Виктора Майгурова за злоупотребление служебным положением, самоуправство, незаконную деятельность в части распределения финансовых ресурсов и нецелевое расходование средств.

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее Губерниев прокомментировал информацию о том, что совет СБР подал жалобу в прокуратуру на Майгурова.