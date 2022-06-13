Губерниев прокомментировал информацию о том, что совет СБР подал жалобу в прокуратуру на Майгурова

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о подаче запроса от совета Союза биатлонистов России (СБР) в Генеральную прокуратуру России с жалобой на президента организации Виктора Майгурова.

«Если там есть факты злоупотребления и это будет доказано, то это одна история. Я знаю, что у регионов и многих представителей есть вопросы к руководству СБР в том числе — это нужно решать в правовом поле», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что 53-летний функционер занимает должность президента организации с 2020 года. Выборы пройдут в июне 2022 года. Его основным конкурентом является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее совет СБР обратился с жалобой в прокуратуру на Майгурова.