Перестройка в условиях отстранения: с чего российский биатлон начнёт новый олимпийский цикл

СБР утвердил составы групп сборной России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2022/23. Юрий Каминский и Сергей Башкиров будут отвечать за мужчин, а Михаил Шашилов и Артём Истомин — за женщин. При этом к работе с последним также присоединятся Даниил Серохвостов и Саид Каримулла Халили. Однако в случае избрания на пост главы организации Алексея Нуждова в тренерском штабе возможны перестановки, так как кандидат, по слухам, рассчитывает на опыт Александра Касперовича. С каким багажом национальная команда вступает в новый олимпийский цикл — в материале RT.

Принесёт ли обновлённый формат сборной желаемый (читай — победный) результат? Этим вопросом журналисты и болельщики задаются едва ли не каждый сезон, но сейчас скорее впору говорить о том, что отстранение российских атлетов от международных стартов на неопределённый срок предоставило спортивному руководству поистине безграничный простор для любых экспериментов. И по комплектованию команд в том числе.

Пикантность биатлонной ситуации состоит лишь в том, что в тренерском штабе главной команды страны по-прежнему вероятны глобальные перестановки. На данный момент мы имеем четыре тренерские группы, одну из которых продолжает возглавлять Юрий Каминский — специалист, роль которого принято особенно отмечать применительно к олимпийским успехам мужской части команды.

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Но если в результате июньских выборов на посту президента российского союза биатлонистов останется Виктор Майгуров, очень вероятен вариант, при котором из сборной (а возможно, из биатлона) Каминский уйдёт: он не скрывает, что не слишком доволен текущими перестановками, но команда с ним не сработалась — это тоже факт, который выглядит как ощутимый щелчок по профессиональному имиджу именитого тренера.

После ухода в самостоятельное плавание Артёма Истомина Каминский к тому же лишился организационной подстраховки, и в связи с этим ему, скорее всего, понадобится человек, способный взять на себя абсолютно все менеджерские функции. Таким человеком мог бы стать Александр Касперович, и не секрет, что именно эту связку видит во главе всей сборной нынешний вице-президент СБР Алексей Нуждов — оппонент Майгурова в борьбе за президентское кресло.

Иначе говоря, приход к власти Нуждова (в чём сам кандидат уверен) почти стопроцентно будет означать смену тренерской иерархии. Хотя с позиции практической работы, растеряв, за исключением Эдуарда Латыпова, основных бойцов — Антона Бабикова, Карима Халили, Даниила Серохвостова — Каминский только выиграл: резервисты, которые сейчас поступили в распоряжение тренера, по определению более исполнительны и послушны, тем более что на их подготовку сейчас есть намного больше времени, чем в предыдущих сезонах.

В одном из интервью Каминского, где тренер комментировал перестановки в команде, прозвучала обида: мол, совершенно неправильно, что решения принимают спортсмены, вынуждая всех остальных подстраиваться под этот выбор. Но на ту же самую ситуацию можно посмотреть с иного ракурса: на то, чтобы реализовать себя, спортсмен всегда имеет гораздо меньше времени, чем тренер. Поэтому люди и предпочитают работать там, где результат видится им более реальным.

Наиболее устойчивыми на текущий момент с этой точки зрения представляются позиции лишь одной тренерской бригады — Сергея Башкирова. Ему безоговорочно доверяют спортсмены, он успешен в плане результата и всегда открыт для диалога с любым членом команды, чего, в частности, отчаянно не хватало всем тем, кто провёл олимпийский сезон в группе Каминского. Тренер, безусловно, не обязан исполнять функции психолога, но в биатлоне этот момент принципиально важен, поскольку спортсменам и персоналу приходится слишком много времени проводить в отрыве от собственных семей в замкнутом коллективе.

Чем позитивнее обстановка в команде, тем выше её психологическая устойчивость — это даже не теория, а неоднократно подтверждённый факт. Примером может служить достаточно продолжительный период сотрудничества Антона Шипулина с Андреем Крючковым: во главе совместной работы тренера и лучшего биатлониста страны стояла не субординация, а скорее партнёрство и абсолютное доверие друг другу.

Башкирову нынешняя ситуация однозначно в плюс: в лице всех (за исключением Латыпова) лидеров сборной он получил уникальную возможность для собственного профессионального роста. Все его подопечные точно знают, чего хотят, готовы ради этого работать столько, сколько нужно, но главное — возрастных атлетов невозможно, да и неправильно пытаться вести по единой схеме. Иначе говоря, тренер должен постоянно развиваться, чтобы идти на шаг вперёд тех, с кем работает. И оставаться им интересным.

Получится ли реализовать себя в подобном ключе Артёму Истомину, ушедшему в самостоятельное плавание с женским экипажем, вопрос открытый. В бонусной зоне у тренера — опыт совместной работы с Каминским в мужской команде и солидная подстраховка в лице Виталия Норицына, вернувшегося в сборную после завершившегося «болгарского» контракта. В минусе — отсутствие практики работы с девушками, притом что нынешняя может быть значительно осложнена переходом к нему Халили и Серохвостова.

Проблема здесь вовсе не в личных или профессиональных качествах специалиста. А в том, что в любом коллективе меньшинство довольно быстро начинает жить по законам большинства. Яркий пример — российский футбол: какого легионера ни возьми, после пары-тройки сезонов в российском клубе даже самые талантливые и дорогостоящие игроки начинают вести себя «как все», как в плане тренировок и дисциплины, так и самой игры.

Что касается нынешней ситуации в биатлоне, девушкам подобный спарринг однозначно пойдёт на пользу, чего не сказать с уверенностью о парнях: неслучайно двукратная олимпийская чемпионка Турина Светлана Ишмуратова заметила, что не слишком верит в успех смешанного эксперимента.

Но если Истомину с Норицыным удастся поднять на новый уровень не только женский коллектив, но и примкнувших к нему парней, это реально станет для нового тренерского тандема грандиозным достижением.

Парадокс, но «тёмной лошадкой» в российской команде остаётся наиболее возрастной и опытный в биатлонном плане Михаил Шашилов. В нынешнем коллективе он выглядит абсолютно несистемным человеком, но при этом (и небезосновательно) знает себе цену. Уход от наставника Светланы Мироновой после десяти лет совместной работы — это минус, скорее, не тренеру, а спортсменке, в спортивном «анамнезе» которой просматриваются не слишком обоснованные представления о собственном потенциале.

Стремление Шашилова собрать вокруг себя преимущественно свердловских спортсменок тоже понятно: наибольших успехов специалист добился прежде всего как региональный тренер, и, если рассматривать его группу как подготовку максимально качественного резерва для основного состава сборной, в такой стратегии точно есть практический смысл.

Почему подобный эксперимент нужно проводить в рамках национальной команды, а не в Свердловском регионе, тоже объяснимо: в сборной иной, несравнимый с региональным, уровень обеспечения, а значит, и возможностей, следовательно, есть основания рассчитывать на более стремительный рост результатов. А заодно и на гораздо более жёсткую конкуренцию: уже озвученная сумма призовых (по словам Нуждова, только призовой фонд кубка России может составить более 100 млн рублей) может оказаться для команды гораздо более сильной мотивацией, нежели все перестановки в тренерских штабах вместе взятые.