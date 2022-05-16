СБР назвал состав сборной России на сезон-2022/23

Стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Группа Каминского: Емерхонов Евгений, Ерёмин Роман, Корнев Александр, Латыпов Эдуард, Мухамедзянов Ильназ, Первушин Михаил.

Группа Сергея Башкирова: Бабиков Антон, Бажин Кирилл, Бурундуков Михаил, Логинов Александр, Малеев Вячеслав, Поварницын Александр, Томшин Василий, Цветков Максим.

Группа Михаила Шашилова: Гаврилова Владислава, Григорьева Анна, Казакевич Ирина, Кудисова Алина, Плюснина Полина, Старовойтова Анна, Шевченко Анастасия, Шевченко (Мекрюкова) Наталия, Батманова Анастасия, Дербушева Тамара.

Группа Артёма Истомина: Гербулова Наталья, Гореева Анастасия, Довгая Ксения, Каплина Елизавета, Куклина Лариса, Миронова Светлана, Носкова Екатерина, Резцова Кристина; Серохвостов Даниил, Халили Саид Каримулла.

Отмечается, что состав группы Шашилова будет сокращён до 8 человек тренерским решением по итогам летних сборов.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров рассказал, что работа над новым уставом союза продолжается.