СБР назвал состав сборной России на сезон-2022/23

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Стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.
СБР назвал состав сборной России на сезон-2022/23
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Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Группа Каминского: Емерхонов Евгений, Ерёмин Роман, Корнев Александр, Латыпов Эдуард, Мухамедзянов Ильназ, Первушин Михаил.

Группа Сергея Башкирова: Бабиков Антон, Бажин Кирилл, Бурундуков Михаил, Логинов Александр, Малеев Вячеслав, Поварницын Александр, Томшин Василий, Цветков Максим.

Группа Михаила Шашилова: Гаврилова Владислава, Григорьева Анна, Казакевич Ирина, Кудисова Алина, Плюснина Полина, Старовойтова Анна, Шевченко Анастасия, Шевченко (Мекрюкова) Наталия, Батманова Анастасия, Дербушева Тамара.

Группа Артёма Истомина: Гербулова Наталья, Гореева Анастасия, Довгая Ксения, Каплина Елизавета, Куклина Лариса, Миронова Светлана, Носкова Екатерина, Резцова Кристина; Серохвостов Даниил, Халили Саид Каримулла.

Отмечается, что состав группы Шашилова будет сокращён до 8 человек тренерским решением по итогам летних сборов.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров рассказал, что работа над новым уставом союза продолжается.

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