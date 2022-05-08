Чепиков: рад назначению Истомина тренером женской сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что положительно воспринял назначение Артёма Истомина на пост тренера женской сборной России по биатлону.

«Я искренне рад, что Истомин стал именно руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный, поэтому мне приятно, что он тренер, а не помощник», — цитирует Чепикова ТАСС.

На заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.