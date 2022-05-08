Чепиков: рад назначению Истомина тренером женской сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что положительно воспринял назначение Артёма Истомина на пост тренера женской сборной России по биатлону.
Чепиков: рад назначению Истомина тренером женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я искренне рад, что Истомин стал именно руководящим тренером. Это человек творческий, ищущий, с научным подходом, ответственный, поэтому мне приятно, что он тренер, а не помощник», — цитирует Чепикова ТАСС.

На заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.

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