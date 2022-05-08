Ростовцев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону

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Трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев положительно оценил изменения в тренерском штабе сборной России по биатлону.
Ростовцев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону
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«Я оцениваю положительно состоявшиеся назначения. Многие люди, связанные с биатлоном, пытаются выразить мнение, что сначала нужно выбрать было президента, а потом тренерский состав. Я же с этим категорически не согласен», — приводит слова Ростовцева ТАСС.

Ростовцев также подчеркнул, что выборы президента Союза биатлонистов России (СБР) и назначение тренерского состава — параллельные процессы, которые друг с другом не связаны.

«Глава СБР не должен, как мне кажется, влезать внутрь тренировочного процесса, а именно — (должен. — RT) заниматься организаторской работой, чтобы преемственность была гармонично выстроена», — добавил Ростовцев.

На заседании СБР был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Михаил Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее Шашилов сообщил, что он не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России после введения концепции занятий по группам.

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