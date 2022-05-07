Шашилов: я не буду занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону

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Михаил Шашилов сообщил, что он не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону после введения концепции занятий по группам.
Шашилов: я не буду занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Нет, не буду занимать. Идея со старшим тренером была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

На заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров объяснил, почему Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону.

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