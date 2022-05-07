Шашилов: я не буду занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону

Михаил Шашилов сообщил, что он не будет занимать должность старшего тренера женской сборной России по биатлону после введения концепции занятий по группам.

«Нет, не буду занимать. Идея со старшим тренером была под Олимпиаду. Худо-бедно что-то получилось, что-то — нет. Страна была с медалями, и слава богу», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

На заседании Союза биатлонистов России (СБР) был определён состав тренерского штаба российской сборной на сезон-2022/23. Шашилов и Артём Истомин стали тренерами женской сборной. Наставниками мужской команды были назначены Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Юниорскую сборную возглавит Владимир Брагин, а Юрий Вешкин выбран главным тренером юношеской команды.

Ранее президент СБР Виктор Майгуров объяснил, почему Истомин выбран тренером женской сборной России по биатлону.