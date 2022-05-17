Тренер Васнецовой: представьте, что вы родного ребёнка кормили, поили, а он плюнул на вас и ушёл

Иннокентий Каринцев, тренер биатлонистки Валерии Васнецовой, заявил о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Ей звоните, пусть она проясняет. Если она ушла и ничего не сказала. Сказала, что переходит в другой регион. Была напряжёнка с самой зимы», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Он добавил, что семь лет тренировал спортсменку бесплатно. По словам Каринцева, на Васнецову было затрачено много сил и средств. Он отметил, что ему обидно, что подопечная так поступила.

«Представьте, что у вас родной ребёнок, вы его кормили, поили. А потом он плюнул на вас и ушёл. Как вам будет?» — добавил тренер.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о предстоящих изменениях в руководстве Союза биатлонистов России.