Шашилов: политика не влияет на мою работу в сборной России

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о предстоящих изменениях в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).
Шашилов: политика не влияет на мою работу в сборной России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Пока продолжаю работать. Будет ли это связано с выборами? Не думаю, что политика влияет на мою работу. Хотя это немаловажно. Я в этом живу. Не хочу об этом думать. Безработным не буду!» — цитирует Шашилова «Чемпионат».

Напомним, что Виктор Майгуров является действующим президентом союза. Выборы нового главы федерации пройдут в июне. Единственным конкурентом Майгурова является вице-президент СБР Алексей Нуждов.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.

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