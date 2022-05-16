Шашилов: политика не влияет на мою работу в сборной России
- РИА Новости
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«Пока продолжаю работать. Будет ли это связано с выборами? Не думаю, что политика влияет на мою работу. Хотя это немаловажно. Я в этом живу. Не хочу об этом думать. Безработным не буду!» — цитирует Шашилова «Чемпионат».
Напомним, что Виктор Майгуров является действующим президентом союза. Выборы нового главы федерации пройдут в июне. Единственным конкурентом Майгурова является вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на сезон-2022/23.